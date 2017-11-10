Жителей просят запастись водой.

Из-за погоды в реке Тура образовалась так называемая шуга — мелкие частички льда в толще воды. Шуга возникает крайне редко, но серьезно осложняет работу речного водозабора. Скопление этой фракции в самотечном канале обычно приводит к остановке подачи воды на сооружения водопровода, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия "Тюмень Водоканал".

"Сейчас на Метелевской водоочистной станции уже работают водолазы, задача которых очистить решетки приемной камеры от забившего их льда. Центральная диспетчерская служба водоканала руководит режимами подачи воды в город, чтобы последствия этого природного явления прошли для жителей с минимальными неудобствами", — заверили в пресс-службе.

В связи с ЧП коммунальщики предупредили жителей Тюмени о возможных перебоях в водоснабжении. Чтобы минимизировать последствия катаклизма, службы водоканала увеличили подачу воды с Велижанской водоочистной станции, а также обеспечили обогрев самотечных линий водозабора, чтобы не допустить их перемерзания.

Тем не менее, случившееся ЧП может привести к перебоям в водоснабжении в правобережной части города Тюмени, в границах от Объездной дороги до реки Тура между поселком Метелево и поселком Войновка, а также в населенных пунктах, прилегающих к объездной дороге. Поэтому "Тюмень Водоканал" советует горожанам отнестись с пониманием к возникшей проблеме, иметь минимальный запас воды, а в тех районах, где водоснабжение сохраняется, расходовать воду более рационально.