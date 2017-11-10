Чтобы защитить приемных детей.

Министерство образования и науки планирует создать единый реестр недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, передает "Уралинформбюро".

В интересах несовершеннолетних, закон должен исключить передачу детей на воспитание в семьи недобросовестных родителей. Действующее законодательство запрещает гражданам, лишенным родительских прав или ограниченным в них, брать детей на воспитание. Но "такая практика в стране все же существует". Причина – отсутствие организованного обмена данными между компетентными органами.