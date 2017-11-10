После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчанСегодня в 11:19
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От нарушения требований безопасности.
Днем 9 ноября 2017 года в Ижевске обрушился подъезд девятиэтажного дома №261 по улице Удмуртской. На данный момент известно о шести погибших, в числе которых три женщины и ребенок.
Основной версией происшествия называется взрыв бытового газа в квартире на третьем этаже. По словам горожан, там жила неблагополучная семья, которой за долги "обрезали" газ. Скорее всего, жильцы самовольно подключили к плите баллон.
Фото: Поля Чёрная, "Новости | Я люблю Ижевск", "ВКонтакте"
По факту ЧП проводится доследственная проверка. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте обрушения продолжаются поисковые работы и разбор завалов.
В связи с трагедией в Ижевске компании "Екатеринбурггаз" и "ГАЗЭКС" напоминают жителям газифицированных домов Екатеринбурга и Свердловской области правила пользования газом, от соблюдения которых зависит общая безопасность.
Как сообщила "Уралинформбюро" советник гендиректора по связям с общественностью и СМИ холдинга "ГАЗЭКС" Елена Неволина, к трагическим последствиям приводят самовольные подключения газового оборудования, вмешательство в системы газоснабжения домов неквалифицированных лиц, просто человеческая халатность. Люди забывают об опасности газа, часто пренебрегают элементарными правилами безопасности.
Важно всегда держать открытой форточку при использовании газовых приборов - это может спасти и от взрыва газа при его утечке, и от отравлений продуктами его горения. Запрещено обогревать помещения при помощи газовой плиты. При запахе газа в квартире, подъезде, на улице нужно немедленно обращаться в аварийную газовую службу по телефонам 04 или 104 (с мобильных). Специалисты при поступлении такой заявки незамедлительно придут на помощь для предотвращения ЧС в любое время дня и ночи.
"Мы просим жителей всей Свердловской области соблюдать требования безопасности при использовании газа. Газовики региона много сил и средств вкладывают в обеспечение безопасности своих потребителей, проводят регулярные проверки исправности и работоспособности газового оборудования в домах и квартирах, инструктажи населения, межведомственные рейды, обучающие мероприятия, включая уроки газовой безопасности для подрастающего поколения пользователей газом. Но не все зависит от газовых служб - чаще всего к трагедиям приводит безалаберность людей при пользовании голубым топливом", - подчеркнула Е.Неволина.
Учитывая события в Ижевске, со своей стороны руководство "Екатеринбурггаза" и "ГАЗЭКСа" предпримет дополнительные профилактические меры, включая проведение внеплановых рейдов к абонентам из групп риска и усиление разъяснительной работы с населением.
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