Если "протолкнут" законопроект.

Члены комитетов Госдумы по природным ресурсам и экономической политике подготовили законопроект, согласно которому устанавливать в квартирах россиян счетчики на газ, воду и свет должны будут поставщики услуг.

"Настоящий законопроект возлагает обязанность установки, контроля и замены приборов учета на организации, предоставляющие коммунальные услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики, приборы учета ставит тот, кто в этом заинтересован", — цитируют "Известия" пояснительную записку к документу.

Отмечается, что сегодня приборов учета не имеют порядка 30% жильцов. Им приходится платить за услуги по повышенному тарифу.

Документ может быть рассмотрен уже в ноябре. Инициативу депутатов поддержали Минэнерго и Минстрой. Предсказуемо против выступили энергетики. Они опасаются, что нововведение потребует включения расходов на счетчики в тариф, а, следовательно, уже установившие счетчики жители заплатят за тех, кому это только предстоит, передает "Уралинформбюро".