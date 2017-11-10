До вечера 14 ноября.

В Нижнем Тагиле продлили перекрытия некоторых улиц ради съемок фильма Сергея Урсуляка "Ненастье" о лихих 90-х. Согласно тексту постановления, опубликованному на официальном городском сайте, свободно двигаться автомобилисты смогут после 19.00 14 ноября, передает "Уралинформбюро".

Так, участок улицы Карла Маркса от улицы Вязовской до Островского будет недоступен автомобилистам сегодня до 23.00. До 22.00 будет закрыт проезд по дороге на Верхнюю Черемшанку от улицы Быкова до Кленовой.

Фрагмент улицы Металлургов от дома №58Б до улицы Гастелло откроют для движения сегодня в 14.00.

11 ноября с 6.00 до 22.00 машины не будут ездить по проспекту Мира от улицы Циолковского до проспекта Ленина. По такому же графику закроют и часть Газетной улицы – от проспекта Мира до Пархоменко.

12 ноября с 7.00 до 16.00 на уже названном участке проспекта Мира снова будет перекрыто движение. Также в этот день не проехать будет по Фестивальной от улицы Садоводов до Кулибина (с 8.00 до 21.00).

13 ноября закроют движение по улице Островского от проспекта Ленина до Газетной (с 7.00 до 20.00). В это же время ограничен будет проезд по Карла Маркса (от Островского до Огаркова). Участок пути на Верхнюю Черемшанку снова закроют с 8.00 до 22.00.

14 ноября не проехать будет по Вагоностроителей от Белявского до дома №18А (с 6.00 до 19.00), и по Окунева от дома №13 до перекрестка с Вагоностроителей в тот же временной промежуток.

Также закрыт для автомобилистов с 6.00 до 19.00 будет участок улицы Орджоникидзе в районе домов №30 и №31.

Стоит напомнить, что дороги в Нижнем Тагиле перекрывают для съемок антуражных погонь и взрывов. Режиссер Сергей Урсуляк экранизирует роман уральского писателя Алексея Иванова "Ненастье". Ранее сообщалось, что ограничения движения снимут 10 ноября.

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