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В России выросли штрафы для водителейСегодня в 11:27

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Поправки в ПДД вступили в силу.

Штрафы для водителей, не пропустивших пешеходов и велосипедистов, имевших преимущество, выросли почти вдвое. Если раньше, это правонарушение обходилось в 1 500 рублей, то теперь размер штрафа может варьироваться от 1 500 до 2 500 рублей.

10 ноября в России вступили в силу соответствующие поправки к кодексу об административных правонарушениях, напоминает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
За непропуск пешехода водителям придется платить почти в два раза больше

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