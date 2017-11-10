Поправки в ПДД вступили в силу.

Штрафы для водителей, не пропустивших пешеходов и велосипедистов, имевших преимущество, выросли почти вдвое. Если раньше, это правонарушение обходилось в 1 500 рублей, то теперь размер штрафа может варьироваться от 1 500 до 2 500 рублей.

10 ноября в России вступили в силу соответствующие поправки к кодексу об административных правонарушениях, напоминает "Уралинформбюро".

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