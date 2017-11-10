На внеземные войска потратят больше денег.

В 2018 году США увеличат на 20% ассигнования на деятельность, касающуюся космоса. Все потому, что теперь внеземное пространство американцы считают потенциальным полигоном для ведения боевых действия. Об этом 9 ноября заявила министр ВВС США Хезер Уилсон. Сколько именно средств пустят на космические программы, она не уточнила, пишет ТАСС.

В свою очередь начальник штаба ВВС Дэвид Голдфин сообщил, что власти страны ожидают "превосходства в космосе, которое, как и превосходство в воздухе, означает свободу от нападения и свободу маневра". Речь, по его словам, идет о "существенном сдвиге" в планах и доктринах этого вида Вооруженных сил США.

Впрочем, перед тем, как развивать космические войска, Штатам предстоит решить проблему с нехваткой пилотов. На конец прошлого года, как отметила Уилсон, американской армии не хватало 1 926 человек, передает "Уралинформбюро".