В 2018 году.

Общественный транспорт по обновленному участку улицы Московской в Екатеринбурге запустят в 2018 году. Микрорайон Солнечный с центром города соединит автобус №53, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

В данный момент маршрут движения, а также сроки запуска находятся на согласовании. Между тем, остановочные карманы уже оборудуют на участке Московской между улицами Щорса и Волгоградской.

Стоит напомнить, что на одной из основных транспортной артерий мегаполиса продолжается реконструкция, начатая весной 2017-го. В следующем году ремонт ждет участки Московской от Попова до Тольятти и от Хасановской до бульвара Денисова-Уральского.

Ранее по теме:

Мэрия Екатеринбурга готовит к ремонту четыре магистрали