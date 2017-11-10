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По обновленному участку Московской в Екатеринбурге пустят общественный транспортСегодня в 12:20

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В 2018 году.

Общественный транспорт по обновленному участку улицы Московской в Екатеринбурге запустят в 2018 году. Микрорайон Солнечный с центром города соединит автобус №53, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

В данный момент маршрут движения, а также сроки запуска находятся на согласовании. Между тем, остановочные карманы уже оборудуют на участке Московской между улицами Щорса и Волгоградской.

Стоит напомнить, что на одной из основных транспортной артерий мегаполиса продолжается реконструкция, начатая весной 2017-го. В следующем году ремонт ждет участки Московской от Попова до Тольятти и от Хасановской до бульвара Денисова-Уральского.

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