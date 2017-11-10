С понедельника.

Самая большая парковка в центре Екатеринбурга будет недоступна для автомобилистов 2,5 месяца - до конца января 2018 года. 13 ноября на площади 1905 года начинается строительство ледового городка, передает "Уралинформбюро".

В понедельник площадь огородят забором, возведение самого городка планируют начать в середине следующей недели.

Стоит напомнить, что в этом году тематикой новогоднего городка станет 295-летие Екатеринбурга. На его строительство и обсуживание потратят 22,9 миллиона рублей - на 3 миллиона больше, чем годом ранее.

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