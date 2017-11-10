Или хоронят на сельхозугодьях.



Свердловская прокуратура выявила десятки нарушений после проверки кладбищ области. Самая частая проблема – отсутствие специальных похоронных служб и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

В частности, в Артинском городском округе не существует созданной органами местного самоуправления службы по вопросам похоронного дела. Там, как и в Карпинске, Асбесте, Ивделе, Алапаевске, Верхней Салдке, Ирбите, Красноуфимске и некоторых других муниципалитетах, погребением занимаются индивидуальные предприниматели.

Кроме того, прокуратура вскрыла грубые нарушения в деятельности ЕМУП "Комбинат специализированного обслуживания", которое занимается кремацией умерших. Компания не организовала санитарно-защитную зону, а также не проводит исследований уровня загрязнения воздуха. Однако у предприятия есть шанс исправиться: устранить нарушения надо до мая 2019 года.

В асбестовском МКУ "Ритуал" нашли несколько трупов, которые долгое время не хоронили. После представления в адрес главы муниципалитета нарушение устранили.

Также прокуроры выявили действующие кладбища, расположенные на землях сельхозназначения. Речь идет о местах захоронения в Ирбите и Каменском районе. Ранее сотрудники ведомства оштрафовали на 100 000 рублей екатеринбургского предпринимателя, который проводил захоронения на сельскохозяйственном участке в Горном Щите.

Всего в ходе надзорных мероприятий прокуроры выявили 115 нарушений при организации похоронного дела и оказании услуг по погребению. К административной ответственности привлекли пять человек, в суд предъявлено 15 исков. Также по материалам ведомства возбуждено уголовное дело.