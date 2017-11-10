×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Похоронщики Среднего Урала "забывают" закапывать трупыСегодня в 12:59

  • Текст

Или хоронят на сельхозугодьях.

Свердловская прокуратура выявила десятки нарушений после проверки кладбищ области. Самая частая проблема – отсутствие специальных похоронных служб и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

В частности, в Артинском городском округе не существует созданной органами местного самоуправления службы по вопросам похоронного дела. Там, как и в Карпинске, Асбесте, Ивделе, Алапаевске, Верхней Салдке, Ирбите, Красноуфимске и некоторых других муниципалитетах, погребением занимаются индивидуальные предприниматели.

Кроме того, прокуратура вскрыла грубые нарушения в деятельности ЕМУП "Комбинат специализированного обслуживания", которое занимается кремацией умерших. Компания не организовала санитарно-защитную зону, а также не проводит исследований уровня загрязнения воздуха. Однако у предприятия есть шанс исправиться: устранить нарушения надо до мая 2019 года.

В асбестовском МКУ "Ритуал" нашли несколько трупов, которые долгое время не хоронили. После представления в адрес главы муниципалитета нарушение устранили.

Также прокуроры выявили действующие кладбища, расположенные на землях сельхозназначения. Речь идет о местах захоронения в Ирбите и Каменском районе. Ранее сотрудники ведомства оштрафовали на 100 000 рублей екатеринбургского предпринимателя, который проводил захоронения на сельскохозяйственном участке в Горном Щите.

Всего в ходе надзорных мероприятий прокуроры выявили 115 нарушений при организации похоронного дела и оказании услуг по погребению. К административной ответственности привлекли пять человек, в суд предъявлено 15 исков. Также по материалам ведомства возбуждено уголовное дело.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

На форуме Россия - Казахстан.

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×