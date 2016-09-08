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Михаил Галустян расстреляет суворовцев в ЕкатеринбургеСегодня в 13:04

  • Текст

Пластиковыми шариками и лазером.

11 ноября 2017 года в Екатеринбурге пройдет первый в истории военно-тактических игр финальный турнир по страйкболу и лазертагу среди учащихся довузовских образовательных учреждений Минобороны РФ.

За "стволы" возьмутся 140 воспитанников суворовского училища - их разделят на семь команд по 20 человек. Также они продемонстрируют сборку-разборку оружия и знание тактической медицины и основ тактики, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Центрального военного округа.

Среди участников состязаний будет и президент Федерации военно-тактических игр, шоумен Михаил Галустян. Он же является организатором и автором идеи соревнований.

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