Мужчина готовился к УДО.

В отношении сотрудников расположенной в Тавде ИК-26 будет проведена служебная проверка. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Нарушения вскрылись, когда ревизоры проверяли законность мер поощрения осужденных. Выяснилось, что одному из зэков, готовившемуся выйти на свободу по УДО, безосновательно приписали несколько поощрений, что положительно отразилось на его характеристике.

Протест прокуратуры на это был удовлетворен в полном объеме. Виновных среди должностных лиц колонии определит Управление собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области.