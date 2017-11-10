Студенты просят у Медведева защиты от мундиаляСегодня в 13:51
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ЧМ-2018 грозит выселением.
Российский студенческий союз направил в правительство России обращение с просьбой не допустить досрочного выселения студентов из общежитий в 2018 году. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе общественной организации. Ранее стало известно, что студентам в городах, принимающих матчи мундиаля, возможно, придется уступить свои места в общежитиях полицейским. Для этого весенне-летний семестр должен закончиться на месяц раньше.
Стоит отметить, что поручение найти место для размещения полицейских региональным властям поступило как раз из правительства. Распоряжение подписал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Свердловское минобразования уже обсуждало вопрос о выселении студентов с руководством нескольких вузов уральской столицы, но окончательные решения еще не приняты. Вопрос выселения студентов рассматривается также администрациями учебных заведений Нижнего Новгорода, Самары и Саранска.
"В соответствии с российским законодательством студентам предоставляются места в общежитиях на весь период обучения. Принудительное их выселение, в том числе и на каникулах, когда многие проходят практику или работают, незаконно", – пояснили в Российском студенческом союзе. Кроме того, общественники уверены, что реализация задумки Мутко спровоцирует рост социальной напряженности.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. 4 матча группового этапа примет Екатеринбург.
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