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Студенты просят у Медведева защиты от мундиаляСегодня в 13:51

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ЧМ-2018 грозит выселением.

Российский студенческий союз направил в правительство России обращение с просьбой не допустить досрочного выселения студентов из общежитий в 2018 году. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе общественной организации. Ранее стало известно, что студентам в городах, принимающих матчи мундиаля, возможно, придется уступить свои места в общежитиях полицейским. Для этого весенне-летний семестр должен закончиться на месяц раньше.

Стоит отметить, что поручение найти место для размещения полицейских региональным властям поступило как раз из правительства. Распоряжение подписал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Свердловское минобразования уже обсуждало вопрос о выселении студентов с руководством нескольких вузов уральской столицы, но окончательные решения еще не приняты. Вопрос выселения студентов рассматривается также администрациями учебных заведений Нижнего Новгорода, Самары и Саранска.

"В соответствии с российским законодательством студентам предоставляются места в общежитиях на весь период обучения. Принудительное их выселение, в том числе и на каникулах, когда многие проходят практику или работают, незаконно", – пояснили в Российском студенческом союзе. Кроме того, общественники уверены, что реализация задумки Мутко спровоцирует рост социальной напряженности.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. 4 матча группового этапа примет Екатеринбург.

Ранее по теме:
Студентов екатеринбургских вузов выселят из общежитий ради ЧМ-2018

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