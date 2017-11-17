А вас легко "развести"?

До Екатеринбурга докатилась очередная "Ночь пожирателей рекламы". Если вам не удалось попасть на это событие, предлагаем получить свою дозу маркетингового креатива с тестом от "Уралинформбюро". Сможете догадаться, что пытаются вам продать эти рекламные ролики и плакаты?

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО