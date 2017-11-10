Разгуливающих по городу.

Администрации екатеринбургских школ настоятельно рекомендуют родителям сопровождать своих детей по пути на учебу и обратно. Такие меры предосторожности связаны с недавним надругательством двух неизвестных над 12-летней девочкой в микрорайоне Шинный, рассказали "Уралинформбюро" бдительные горожане.

Впрочем, в учебных заведениях о ситуации говорят несколько иначе. Так, директор лицея №180 Алексей Крылов объяснил, что каких-то единоразовых предупреждений ни он, ни его подчиненные не издавали. По его словам, школа ведет плановую работу с родителями и детьми, постоянно объясняя принципы безопасности.

В других школах микрорайона информацию о подобных рекомендациях для родителей прокомментировать не смогли – часть из них находится на каникулах, а руководители ушли в отпуск.

Однако в ДХШ №3, куда, предположительно, шла пострадавшая девочка в день трагедии, сообщили, что провели со всеми родителями "воспитательную работу". По словам завуча учебного заведения Елены Бессараб, руководство выходило на родителей и просило, чтобы детей встречали. С воспитанниками школы провели беседы о безопасности в темное время суток на классных часах. Разговоры подействовали: по словам Бессараб, многих школьников действительно начали встречать после занятий.

Информацию о таких предупреждениях "Уралинформбюро" также подтвердила мать одного из школьников, обучающегося на Вторчермете. По ее словам, в родительских чатах было разослано сообщение о "действующей в городе банде педофилов", поджидающих жертв после уроков. Однако, судя по качеству изображения объявления, оно было многократно "залито" в Интернет.

Жительница Химмаша, также воспитывающая школьника, опровергла сообщения об активной работе с родителями. По ее словам, никаких предупреждений администрация учебного заведения не сделала, а о самом инциденте женщина узнала из новостей.

Стоит напомнить, что 9 ноября сотрудники правоохранительных органов официально подтвердили информацию о кошмарном происшествии в микрорайоне Шинный. По имеющимся данным, 12-летнюю школьницу затащили в машину, увезли в неизвестную квартиру, надругались, а затем оставили на ЕКАД. По некоторым данным, девочка стала героиней порнофильма.

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