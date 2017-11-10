В Екатеринбурге перестанут кормить украинских школьников Сегодня в 15:14
- Текст
За счет бюджета.
Украинских подростков, учащихся в 5-11 классах екатеринбургских школ, больше не будут кормить обедами за счет областного бюджета. Такое постановление подписал глава горадминистрации Александр Якоб, передает "Уралинформбюро".
Согласно документу, из списка получающих субсидию на школьное питание, исключены дети граждан Украины, беженцев с Украины и получивших в России временное убежище.
Ранее этим школьникам выделяли по 76 рублей в день из областного бюджета. Такую же сумму субсидировали семьям, с доходом ниже прожиточного минимума, а также многодетным и сиротам.
Стоит напомнить, что постановления о помощи гражданам Украины принимались на областном и городском уровне в декабре 2014 года, когда регион принял беженцев, покинувших страну из-за военных действий. В июле 2017 года региональное правительство продлило документ о медпомощи украинским беженцам.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:50
ВСМПО-Ависма поделится наработками в Москве
В ходе международной выставки.Сегодня в 16:34
Пострадавшие в ДТП под Ярославлем екатеринбургские школьники едут домой
Поездом.Сегодня в 16:31
В свердловских лесах закопают 30 миллионов
Саженцев.Сегодня в 16:21
Отсутствие отопления сократило работу почты в Белоярке
На несколько часов.Сегодня в 16:00
В мэрии Екатеринбурга назвали причину невыхода трамваев на Татищева
В срок.Сегодня в 15:54
Свердловские города получат сотни миллионов рублей
На развитие концессий в ЖКХ.Сегодня в 15:46
Михаил Задорнов: вы рано смеетесь!
Почему плачет Россия?Сегодня в 15:18
Конституционный суд РФ не разрешил депутатам митинговать
Без одобрения властей и полиции.Сегодня в 15:14
В Екатеринбурге перестанут кормить украинских школьников
За счет бюджета.Сегодня в 15:06
Екатеринбургских школьников сдают на руки родителям из-за педофилов
Разгуливающих по городу.Сегодня в 13:57
Военный следователь протащил инспектора ГИБДД по асфальту
Проводится проверка.Сегодня в 13:51
Студенты просят у Медведева защиты от мундиаля
ЧМ-2018 грозит выселением.Сегодня в 13:27
Руководство свердловской колонии несколько раз поощрило зэка ни за что
Мужчина готовился к УДО.Сегодня в 13:15
Пермяк пытался чинить утечку газа болгаркой
Из-за взрыва обрушилась стена.Сегодня в 13:07
Долги свердловчан за электричество перевалили за миллиард
Про квитанции забыли 900 тысяч человек.
Главные новости
- Сегодня в 16:34Пострадавшие в ДТП под Ярославлем екатеринбургские школьники едут домой
- Сегодня в 16:00В мэрии Екатеринбурга назвали причину невыхода трамваев на Татищева
- Сегодня в 15:46Михаил Задорнов: вы рано смеетесь!
- Сегодня в 13:51Студенты просят у Медведева защиты от мундиаля
- Сегодня в 12:08Вице-мэр Екатеринбурга пообещал горожанам вторую ветку метро
Аналитика
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.
На учебу за границу. В Челябинск
Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?