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В Екатеринбурге перестанут кормить украинских школьников Сегодня в 15:14

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За счет бюджета.

Украинских подростков, учащихся в 5-11 классах екатеринбургских школ, больше не будут кормить обедами за счет областного бюджета. Такое постановление подписал глава горадминистрации Александр Якоб, передает "Уралинформбюро".

Согласно документу, из списка получающих субсидию на школьное питание, исключены дети граждан Украины, беженцев с Украины и получивших в России временное убежище.

Ранее этим школьникам выделяли по 76 рублей в день из областного бюджета. Такую же сумму субсидировали семьям, с доходом ниже прожиточного минимума, а также многодетным и сиротам.

Стоит напомнить, что постановления о помощи гражданам Украины принимались на областном и городском уровне в декабре 2014 года, когда регион принял беженцев, покинувших страну из-за военных действий. В июле 2017 года региональное правительство продлило документ о медпомощи украинским беженцам.

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