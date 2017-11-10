Михаил Задорнов: вы рано смеетесь!Сегодня в 15:46
- Текст
Почему плачет Россия?
Российская полиция пьет и шутит 10 ноября, сообщает "Уралинформбюро". Ей можно - 100 лет назад Народный комиссариат по внутренним делам опубликовал постановление "О рабочей милиции".
Но нынешняя пятница окрасилась в траур. Умер Михаил Задорнов, проживший с этой милицией-полицией бок о бок 70 лет. И вся людская, а не просто информационная повестка, в одночасье перевернулась с головы на ноги. Все встало на свои места – истинное и фальшивое. Ведь именно Задорнов несколько десятилетий со сцены и телеэкрана разоблачал полицию, чиновников, олигархов своими сатирическими миниатюрами.
Наверное, Задорнов сродни Высоцкому. С той лишь разницей, что он не пел, а говорил, и увидел, как Советский Союз превратился в Россию. С теми же гаишниками, берущими "на лапу", с чиновниками, дорожащими стулом под задницей, и русским Ваней, что "гуляет по Парижу".
Это – наша Россия. Здесь те, кто живет с надрывом, умирает либо от пьянки, либо от болезни мозга. Потому что в голове не укладывается, что происходит в державе.
"Я когда-то умру - мы когда-то всегда умираем,
Как бы так угадать, чтоб не сам - чтобы в спину ножом:
Убиенных щадят, отпевают и балуют раем,
Не скажу про живых, а покойников мы бережем". Это – Высоцкий.
"Вы рано смеетесь…". Это – Задорнов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:50
ВСМПО-Ависма поделится наработками в Москве
В ходе международной выставки.Сегодня в 16:34
Пострадавшие в ДТП под Ярославлем екатеринбургские школьники едут домой
Поездом.Сегодня в 16:31
В свердловских лесах закопают 30 миллионов
Саженцев.Сегодня в 16:21
Отсутствие отопления сократило работу почты в Белоярке
На несколько часов.Сегодня в 16:00
В мэрии Екатеринбурга назвали причину невыхода трамваев на Татищева
В срок.Сегодня в 15:54
Свердловские города получат сотни миллионов рублей
На развитие концессий в ЖКХ.Сегодня в 15:46
Михаил Задорнов: вы рано смеетесь!
Почему плачет Россия?Сегодня в 15:18
Конституционный суд РФ не разрешил депутатам митинговать
Без одобрения властей и полиции.Сегодня в 15:14
В Екатеринбурге перестанут кормить украинских школьников
За счет бюджета.Сегодня в 15:06
Екатеринбургских школьников сдают на руки родителям из-за педофилов
Разгуливающих по городу.Сегодня в 13:57
Военный следователь протащил инспектора ГИБДД по асфальту
Проводится проверка.Сегодня в 13:51
Студенты просят у Медведева защиты от мундиаля
ЧМ-2018 грозит выселением.Сегодня в 13:27
Руководство свердловской колонии несколько раз поощрило зэка ни за что
Мужчина готовился к УДО.Сегодня в 13:15
Пермяк пытался чинить утечку газа болгаркой
Из-за взрыва обрушилась стена.Сегодня в 13:07
Долги свердловчан за электричество перевалили за миллиард
Про квитанции забыли 900 тысяч человек.
Ещё в сюжете «Скорбим»
Главные новости
- Сегодня в 16:34Пострадавшие в ДТП под Ярославлем екатеринбургские школьники едут домой
- Сегодня в 16:00В мэрии Екатеринбурга назвали причину невыхода трамваев на Татищева
- Сегодня в 15:46Михаил Задорнов: вы рано смеетесь!
- Сегодня в 13:51Студенты просят у Медведева защиты от мундиаля
- Сегодня в 12:08Вице-мэр Екатеринбурга пообещал горожанам вторую ветку метро
Аналитика
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.
На учебу за границу. В Челябинск
Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?