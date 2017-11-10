Почему плачет Россия?

Российская полиция пьет и шутит 10 ноября, сообщает "Уралинформбюро". Ей можно - 100 лет назад Народный комиссариат по внутренним делам опубликовал постановление "О рабочей милиции".

Но нынешняя пятница окрасилась в траур. Умер Михаил Задорнов, проживший с этой милицией-полицией бок о бок 70 лет. И вся людская, а не просто информационная повестка, в одночасье перевернулась с головы на ноги. Все встало на свои места – истинное и фальшивое. Ведь именно Задорнов несколько десятилетий со сцены и телеэкрана разоблачал полицию, чиновников, олигархов своими сатирическими миниатюрами.

Наверное, Задорнов сродни Высоцкому. С той лишь разницей, что он не пел, а говорил, и увидел, как Советский Союз превратился в Россию. С теми же гаишниками, берущими "на лапу", с чиновниками, дорожащими стулом под задницей, и русским Ваней, что "гуляет по Парижу".

Это – наша Россия. Здесь те, кто живет с надрывом, умирает либо от пьянки, либо от болезни мозга. Потому что в голове не укладывается, что происходит в державе.

"Я когда-то умру - мы когда-то всегда умираем,

Как бы так угадать, чтоб не сам - чтобы в спину ножом:

Убиенных щадят, отпевают и балуют раем,

Не скажу про живых, а покойников мы бережем". Это – Высоцкий.

"Вы рано смеетесь…". Это – Задорнов.