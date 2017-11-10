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Отсутствие отопления сократило работу почты в Белоярке Сегодня в 16:21

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На несколько часов.

В поселке Белоярский сотрудники отделения почты перешли на сокращенный рабочий день из-за отсутствия отопления в здании. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФПС Свердловской области, из строя вышло оборудование газовой котельной.

"Обслуживание клиентов производится с 12.00 до 16.00. Обработка почты и ее доставка осуществляются в штатном режиме по действовавшему графику работы. В настоящее время устраняется поломка газовой котельной, оборудование отправлено на ремонт", - уточнили в управлении.

Планируется, что к концу следующей недели почтовое отделение вернется к работе в привычном режиме.

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