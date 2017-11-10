Поездом.

Школьники из Екатеринбурга, попавшие в ДТП на Золотом Кольце, в ночь на 11 ноября прибудут домой. В столицу Урала едут дети, которые не пострадали в аварии. В больницах Ярославля и Ростова Великого остаются 16 человек. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. На вокзале детей будут встречать представители горобраза и специалисты МЧС.

Группа из 38 школьников 13-16 лет. (ученики школ № 120, 200 и 202 Екатеринбурга) в сопровождении семи взрослых попала в ДТП 8 ноября. Около села Деболовское экскурсионный автобус столкнулся с прицепом грузовика HOWO. В больницу попали 17 человек: 15 детей, 1 сопровождающий и водитель. Последний позже скончался.

Из числа пострадавших 9 детей получили повреждения средней тяжести, 6 - легкой, в основном раны и ушибы мягких тканей, ушибы головного мозга. У одного школьницы закрытая черепно-мозговая травма. Уцелевшие дети были помещены в гостиницу Ярославля.

Накануне представители горобраза Екатеринбурга отправились в Ростов Великий и Ярославль, чтобы контролировать ситуацию с выпиской пострадавших детей из больницы.

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