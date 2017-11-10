В свердловских лесах закопают 30 миллионовСегодня в 16:31
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Саженцев.
Почти 5 тысяч гектаров нового леса появилось на карте Свердловской области в 2017 году в рамках плановых лесовосстановительных работ. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в областном департаменте информационной политики.
Стоит отметить, что в высадке саженцев участвовали не только профессионалы-лесничие, но и школьники, студенты, работники промышленных предприятий, коммерсанты и даже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Так, в рамках общественных акций "Всероссийский день посадки леса" и "Живи, лес!" участниками было посажено около полумиллиона деревьев и очищено от мусора 35 гектаров леса.
Еще 345 гектаров свердловских лесных угодий будут засеяны семенами в 2018 году. Согласно данным департамента, для этой цели уже выращено 30 миллионов саженцев и заготовлено 1 737 килограммов семян. К концу года этот показатель вырастет до 2 050 килограммов.
Напомним, что на днях депутаты Заксобрания Свердловской области рассмотрели проект создания "зеленого щита" вокруг Екатеринбурга. Его площадь составит 17,5 тысяч гектаров. Окончательное решение по этому вопросу Закосбрание примет на следующей неделе в ходе очередного заседания.
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