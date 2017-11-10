"Уральские авиалинии" готовят большую распродажу Сегодня в 17:38
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Дисконт составит до 30%.
11-17 ноября 2017 года авиакомпания "Уральские авиалинии" проведет распродажу билетов с вылетами по 24 марта 2018 года.
Отправиться в путешествие с дисконтом до 30% можно будет из Екатеринбурга, Новосибирска, Читы, Томска, Барнаула, Омска, Кемерово, Благовещенска, Красноярска, Якутска и Владивостока, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.
В списке направлений - города России, Европы и СНГ: Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Уфа, Ларнака, Варшава, Римини, Мюнхен, Кутаиси, Баку, Тбилиси, Ереван, Батуми, Ош. С полным перечнем можно ознакомиться на uralairlines.com.
К оплате билетов будут приниматься бонусы "Крылья": один бонус равен одному рублю. Дополнительной скидкой может стать приветственный бонус до 1000 рублей для новых участников программы. Для его получения нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте авиакомпании.
Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
"Уральские авиалинии" входят в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь - сентябрь 2017 года. За это время их услугами на более чем 200 направлениях воспользовались 6,1 миллиона человек. В парке воздушных судов 43 лайнера европейского концерна Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).
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