Дисконт составит до 30%.

11-17 ноября 2017 года авиакомпания "Уральские авиалинии" проведет распродажу билетов с вылетами по 24 марта 2018 года.

Отправиться в путешествие с дисконтом до 30% можно будет из Екатеринбурга, Новосибирска, Читы, Томска, Барнаула, Омска, Кемерово, Благовещенска, Красноярска, Якутска и Владивостока, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

В списке направлений - города России, Европы и СНГ: Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Уфа, Ларнака, Варшава, Римини, Мюнхен, Кутаиси, Баку, Тбилиси, Ереван, Батуми, Ош. С полным перечнем можно ознакомиться на uralairlines.com.

К оплате билетов будут приниматься бонусы "Крылья": один бонус равен одному рублю. Дополнительной скидкой может стать приветственный бонус до 1000 рублей для новых участников программы. Для его получения нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте­ авиакомпании.

Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

"Уральские авиалинии" входят в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь - сентябрь 2017 года. За это время их услугами на более чем 200 направлениях воспользовались 6,1 миллиона человек. В парке воздушных судов 43 лайнера европейского концерна Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).