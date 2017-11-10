Уральцев пугают готовящимися терактамиСегодня в 19:20
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Накануне выходных.
Сразу в двух уральских регионах - Свердловской области и ХМАО-Югре - накануне выходных разошлись "страшилки" про террористов.
В Ханты-Мансийском автономном округе предприятия топливно-энергетического комплекса получили от регионального Управления Росгвардии письма с просьбой усилить меры антитеррористической безопасности. После этого в "плавание" по соцсетям пустилась фотография внутреннего документа ОАО "Сургутнефтегаз", где говорится о заброшенной в Россию для совершения терактов группе боевиков. При этом утверждается, что некоторые из них работают в автосервисах, собирая информацию о стратегических объектах, передает "Уралинформбюро".
Фото: "ВКонтакте".
Тем временем в поселке Кедровка под Екатеринбургом развесили ориентировки на женщин, подозреваемых в связях с "Исламским государством" (запрещено в России - прим.ред.). При их обнаружении, а также при появлении подозрительных людей или предметов местных жителей просят обращаться в полицию или расположенную рядом военную часть.
Все фото: "Поселок "Кедровка" Официальная группа", "ВКонтакте".
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