×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Уральцев пугают готовящимися терактамиСегодня в 19:20

  • Текст

Накануне выходных.

Сразу в двух уральских регионах - Свердловской области и ХМАО-Югре - накануне выходных разошлись "страшилки" про террористов.

В Ханты-Мансийском автономном округе предприятия топливно-энергетического комплекса получили от регионального Управления Росгвардии письма с просьбой усилить меры антитеррористической безопасности. После этого в "плавание" по соцсетям пустилась фотография внутреннего документа ОАО "Сургутнефтегаз", где говорится о заброшенной в Россию для совершения терактов группе боевиков. При этом утверждается, что некоторые из них работают в автосервисах, собирая информацию о стратегических объектах, передает "Уралинформбюро".


Фото: "ВКонтакте".

Тем временем в поселке Кедровка под Екатеринбургом развесили ориентировки на женщин, подозреваемых в связях с "Исламским государством" (запрещено в России - прим.ред.). При их обнаружении, а также при появлении подозрительных людей или предметов местных жителей просят обращаться в полицию или расположенную рядом военную часть.


Все фото: "Поселок "Кедровка" Официальная группа", "ВКонтакте".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

На форуме Россия - Казахстан.

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×