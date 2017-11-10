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Окрестности Макаровского моста закроют для транспортаСегодня в 19:03

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На выходные.

С 8 часов утра 11 ноября до 18.00 следующего дня в Екатеринбурге будет закрыта для проезда улица Гражданская - на отрезке от Челюскинцев до Некрасова.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации, перекрытие связано с реконструкцией Макаровского моста, которую ООО "Городское управление дорожно-строительных работ.

Также на 20 ноября перенесен срок запуска движения по улице Машинистов на участке от Гражданской до III Интернационала. Причиной этого стало продолжающееся строительство теплосети.

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