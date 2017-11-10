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Илзе Лиепа расскажет в Париже об ЭКСПО-планах ЕкатеринбургаСегодня в 19:18

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По просьбе Е.Куйвашева.

Знаменитая балерина Илзе Лиепа представит в Париже заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Народная артистка России ответила согласием на просьбу главы Свердловской области Евгения Куйвашева.

"Для меня большая честь, что губернатор пригласил меня быть спикером в Париже, когда будет представляться идея ЭКСПО. Это большая честь, большая ответственность, поэтому я представляю вас, я представляю Урал, Екатеринбург и я преисполнена волнением, ответственностью и надеюсь, что у меня все получится хорошо", – лауреат национальной театральной премии "Золотая маска".

В Екатеринбург Илзе и Андрис Лиепа прибыли в связи со стартом проекта "Уральские сезоны". Его реализует Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства, который возглавляет Илзе Лиепа, и Свердловская государственная детская филармония при поддержке губернатора.

Балерина высоко оценила сферу культуры Среднего Урала, в частности, подчеркнув уровень развития хореографического искусства и образования в этой сфере.

"Это невероятно! В мире нет такого, чтобы где-то в городах открывалось профессиональное хореографическое училище. Вы являетесь владетелями чего-то совершенно уникального", - подчеркнула И.Лиепа.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, "Уральские сезоны" – региональный этап национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная". Илзе и Андрис Лиепы дадут мастер-классы участникам проекта, а ведущий российский хореограф Елена Богданович проведет для них семинар.

"Уверена, что от проведения "Уральских сезонов" выиграют все – и педагоги, и особенно дети, которые благодаря этому проекту, даже если они не станут профессиональными артистами балета, навсегда останутся людьми способными понимать и принимать прекрасное. Что касается презентации заявки на организацию ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, то, думаю, благодаря умению Илзе Лиепа представить идею ярко и творчески, проекты культуры скажут сами за себя", – отметила и.о. министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

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