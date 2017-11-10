Илзе Лиепа расскажет в Париже об ЭКСПО-планах ЕкатеринбургаСегодня в 19:18
- Текст
По просьбе Е.Куйвашева.
Знаменитая балерина Илзе Лиепа представит в Париже заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Народная артистка России ответила согласием на просьбу главы Свердловской области Евгения Куйвашева.
"Для меня большая честь, что губернатор пригласил меня быть спикером в Париже, когда будет представляться идея ЭКСПО. Это большая честь, большая ответственность, поэтому я представляю вас, я представляю Урал, Екатеринбург и я преисполнена волнением, ответственностью и надеюсь, что у меня все получится хорошо", – лауреат национальной театральной премии "Золотая маска".
В Екатеринбург Илзе и Андрис Лиепа прибыли в связи со стартом проекта "Уральские сезоны". Его реализует Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства, который возглавляет Илзе Лиепа, и Свердловская государственная детская филармония при поддержке губернатора.
Балерина высоко оценила сферу культуры Среднего Урала, в частности, подчеркнув уровень развития хореографического искусства и образования в этой сфере.
"Это невероятно! В мире нет такого, чтобы где-то в городах открывалось профессиональное хореографическое училище. Вы являетесь владетелями чего-то совершенно уникального", - подчеркнула И.Лиепа.
Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, "Уральские сезоны" – региональный этап национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная". Илзе и Андрис Лиепы дадут мастер-классы участникам проекта, а ведущий российский хореограф Елена Богданович проведет для них семинар.
"Уверена, что от проведения "Уральских сезонов" выиграют все – и педагоги, и особенно дети, которые благодаря этому проекту, даже если они не станут профессиональными артистами балета, навсегда останутся людьми способными понимать и принимать прекрасное. Что касается презентации заявки на организацию ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, то, думаю, благодаря умению Илзе Лиепа представить идею ярко и творчески, проекты культуры скажут сами за себя", – отметила и.о. министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:20
Уральцев пугают готовящимися терактами
Накануне выходных.Сегодня в 19:18
Илзе Лиепа расскажет в Париже об ЭКСПО-планах Екатеринбурга
По просьбе Е.Куйвашева.Сегодня в 19:03
Окрестности Макаровского моста закроют для транспорта
На выходные.Сегодня в 18:11
Пермскому экс-депутату дали срок за сбитого насмерть подростка
Три года.Сегодня в 18:02
Студенты готовы оставить общежития на время ЧМ-2018
Если им оплатят съемные квартиры.Сегодня в 17:41
Серийного поджигателя авто в Екатеринбурге посадили на пять лет
Автомеханик сжег десятки машин.Сегодня в 17:38
"Уральские авиалинии" готовят большую распродажу
Дисконт составит до 30%.Сегодня в 17:30
НК "Новый Поток" приняла участие в международном форуме
"Оренбуржье – Сердце Евразии".Сегодня в 17:19
Екатеринбургский долгострой спасет "мистер Х"
Старый инвестор умыл руки.Сегодня в 17:13
Пермским геям разрешили ходить за хлебом
В лавку Стерлигова.Сегодня в 17:06
В Пермь приедет министр образования России
Посмотреть на кадетов.Сегодня в 17:06
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:58
Двое российских военнослужащих погибли при взрыве
Еще пятеро ранены.Сегодня в 16:50
ВСМПО-Ависма поделится наработками в Москве
В ходе международной выставки.Сегодня в 16:34
Пострадавшие в ДТП под Ярославлем екатеринбургские школьники едут домой
Поездом.
Ещё в сюжете «EXPO-2025»
Главные новости
- Сегодня в 18:02Студенты готовы оставить общежития на время ЧМ-2018
- Сегодня в 17:19Екатеринбургский долгострой спасет "мистер Х"
- Сегодня в 16:34Пострадавшие в ДТП под Ярославлем екатеринбургские школьники едут домой
- Сегодня в 16:00В мэрии Екатеринбурга назвали причину невыхода трамваев на Татищева
- Сегодня в 15:46Михаил Задорнов: вы рано смеетесь!
Аналитика
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.
На учебу за границу. В Челябинск
Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?