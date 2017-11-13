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Средний Урал припорошит снегомСегодня в 09:24

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Но до сугробов еще далеко.

Начавшаяся рабочая неделя в Свердловской области будет снежной, но теплой.

Небольшой мороз - до минус 8 градусов - ожидается по ночам. Днем 13 и 14 ноября воздух прогреется до плюс 1 градуса, пройдет мокрый снег. Еще теплее будет 15 ноября: столбики термометров поднимутся до 4 градусов выше нуля, а к снегу присоединится дождь.

Автомобилистам стоит быть аккуратнее - из-за ночных морозов и дневных оттепелей на дорогах возможна гололедица.

В Екатеринбурге в понедельник днем будет около нуля и без осадков. Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, к среде потеплеет до плюс 3, во вторник зарядит мокрый снег.

Осадки собьют смог нависший над Средним Уралом. Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях объявлено в регионе до 20.00 14 ноября.

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