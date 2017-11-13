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"Уральские авиалинии" наградили 7-миллионного пассажираСегодня в 10:40

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И его детей.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово чествовали юбилейного пассажира "Уральских авиалиний". Авиакомпания впервые в своей истории перевезла более 7 миллионов человек c начала года. Юбилейным пассажиром стала Елена Никитова, летевшая со своей семьей из Екатеринбурга в Москву рейсом U6-268.

В аэропорту Елену встречали представители перевозчика. Женщине вручили сертификат с бонусами программы лояльности "Крылья". Специально для маленьких пассажиров "Уральские авиалинии" приготовили фирменные сувениры и мягкие игрушки. Бонусы "Крылья" Елена и ее родные смогут потратить на новый перелет по любому направлению авиакомпании.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний", награждение юбилейных пассажиров стало доброй традицией. Первого - миллионного путешественника - поздравляли в октябре 2007 года, а в 2016 году впервые чествовали шестимиллионного.

Стоит отметить что, в 2017 году юбилейный пассажир зарегистрирован на месяц раньше, чем в прошлом из-за активного роста пассажиропотока.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь - сентябрь текущего года. За это время их услугами воспользовались 6,1 миллиона человек. География полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов перевозчика состоит из 43 Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).

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