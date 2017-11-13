Проезд для 13 оплатили из бюджета России.

Из Екатеринбурга на родину выслали 33 гражданина Узбекистана, нарушивших правила пребывания в России. Всех выдворяемых отправили в Ташкент одним рейсом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Иностранцев задержали во время рейдов в Белоярском, Верхнепышминском и Красноуфимском районах Среднего Урала. Суд признал узбекистанцев виновными в нарушении режима пребывания в РФ, оштрафовал каждого на 2 000 рублей, и постановил выдворить из страны.

Только 20 нелегалов смогли самостоятельно купить билет на самолет. Еще 13 улетели домой за счет федерального бюджета России.

Стоит напомнить, что с начала 2017 года судебные приставы принудительно выслали из Свердловской области 1 419 иностранцев, из которых проезд 328 оплатили из госбюджета РФ.