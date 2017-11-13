За 9,5 миллиона рублей.

Благоустроить исторический центр Кыштыма поможет местный медеэлектролитный завод (ЗАО "КМЭЗ"). Предприятие, входящее в Группу РМК, выделило 9,5 миллиона рублей на изготовление и установку вдоль Верхне-Исетского пруда фигурной ограды из каслинского чугунного литья.

С ее монтажом завершится масштабная реконструкция территории, прилегающей к Народному дому и набережной. На сегодня благоустроен сквер и пешеходная зона. Идет установка малых архитектурных форм: фонарей, скамеек, урн. Все они сделаны на знаменитом Каслинском заводе и украшены ажурным чугунным литьем.

Кыштымский медеэлектролитный завод не первый раз вносит свой вклад в обустройство набережной - ранее в 2017 году предприятие выделило на эти цели 4,5 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

"Набережная еще не приобрела окончательный вид, но ее уже называют самой красивой площадкой Кыштыма. Малые архитектурные формы каслинского литья придадут ей особую атмосферу, свяжут воедино старину и современность, напомнят о богатой истории города, отпраздновавшего в этом году 260-летие. Понимая это, мы изыскали для благоустройства набережной у Народного дома дополнительные средства", - поделился генеральный директор КМЭЗ Андрей Кудрявцев.

Параллельно в Кыштыме реставрируют Народный дом - памятник культурного наследия областного значения. В год 260-летия города губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил на эти цели 45 миллионов рублей.