Чтобы бороться с террористами.

Президент США Дональд Трамп, намеревающийся расширить борьбу с террористическими группировками, дал распоряжение о приеме на службу в армию новобранцев с различными психическими отклонениями. По данным USA Today, поводом для этого стала необходимость рекрутировать к сентябрю 2018 года 80 000 человек.

Стоит отметить, что это не первое послабление критериев отбора американских солдат. Ранее в США разрешили призывать на службу тех, кто в прошлом употреблял марихуану.

Теперь же надеть военную форму смогут бывшие наркоманы и алкоголики, страдавшие депрессией люди, а также те, кто занимался самоповреждением без суицидальных намерений, передает "Уралинформбюро".