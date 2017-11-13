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Армию США наводнят бывшие наркоманы и алкоголикиСегодня в 11:16

Чтобы бороться с террористами.

Президент США Дональд Трамп, намеревающийся расширить борьбу с террористическими группировками, дал распоряжение о приеме на службу в армию новобранцев с различными психическими отклонениями. По данным USA Today, поводом для этого стала необходимость рекрутировать к сентябрю 2018 года 80 000 человек.

Стоит отметить, что это не первое послабление критериев отбора американских солдат. Ранее в США разрешили призывать на службу тех, кто в прошлом употреблял марихуану.

Теперь же надеть военную форму смогут бывшие наркоманы и алкоголики, страдавшие депрессией люди, а также те, кто занимался самоповреждением без суицидальных намерений, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
угу Сегодня в 13:16

Всё понятно. Нормальных граждан президенту жалко, а вот всяких психов в самое пекло запускать -это самое то, и психов не жалко и психи не понимают опасности и будут лезть в самое пекло.

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