Двое из пяти россиян не готовы работать из домаСегодня в 12:13
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Мешает неорганизованность.
Чуть меньше половины сотрудников российских компаний - 40% - не готовы работать из дома. 45% из них говорят, что в таких условиях не могут организовать себя. 21% опрошенных мешает отсутствие быстрой обратной связи от начальства, 11% нравится ежедневное общение с коллегами или клиентами. 10% не хотят постоянно находиться дома. 7% респондентов отметили, что поездки в офис помогают держать себя в форме и следить за гардеробом. Еще для 6% работа - способ обрести новые контакты и знакомства, и они не хотели бы отказываться от этой возможности.
Таковы результаты исследования проведенного проектом "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" среди сотрудников 100 крупных российских компаний для Аналитического центра "АльфаСтрахование".
Ранее специалисты международного страхового брокера Mercer Marsh Benefit выяснили, что у сотрудников 69% из 100 фирм есть возможность работать из дома. У 31% компаний пока нет такой опции, но чуть меньше трети из них планируют ее реализовать. Таким образом, работники этих компаний смогут трудиться из дома примерно через год (43%) или чуть позже (43%), а 14% не придется приходить в офис уже через полгода.
В опрошенных компаниях работать из дома в 26% случаев может любой член коллектива, в 74% - определенные категории. Четверть из перешедших на хоум-офис имеют дополнительное оборудование, предоставленное работодателем. Чаще всего дни, когда человек не приходит в офис, оговариваются заранее: устно (70%) или письменно (30%).
Чаще всего удаленная работа практикуется там, где сотрудников стараются переориентировать на работу на результат, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахования".
По данным совместного исследования "Битрикс24" и агентства J’son & Partners Consulting, посвященного развитию рынка удаленной занятости в РФ, переход каждого офисного сотрудника на дистанционную работу может сэкономить до 170 тысяч рублей в год за счет снижения расходов. В ближайшие годы Россию ждет взрывной рост "удаленки" - к 2020 году каждый пятый будет трудиться из дома. Совокупная экономия превысит 1 триллион руб.
"В некоторых компаниях предоставляется возможность работать из дома несколько дней в месяц, чаще всего это четыре дня, реже один, - говорит директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин. - При этом человек числится в штате компании, но ему не приходится тратить время на поездки в офис, а работодатель сможет сэкономить средства на оснащение его рабочего места. Несмотря на эти плюсы, не все могут организовать свое время и продуктивно работать из дома. Для таких людей лучшим решением будет традиционное посещение офиса".
Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 года. Он ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Главная задача проекта - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.
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