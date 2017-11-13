Дамы оказались счастливее.

Одиночество не мешает большинству женщин оставаться счастливыми. К такому выводу пришли аналитики британского агентства Mintel. Результаты исследования публикует The Telegraph.

Выяснилось, что 61% одиноких женщин довольны своим положением и не стремятся к отношениям. Среди мужчин статус холостяка устраивает только 49%, передает "Уралинформбюро".

75% представительниц прекрасного пола и 65% представителей сильной половины за последний год даже не пытались завести новые отношения.

Эксперты связывают такие результаты исследования с тем, что на женщин в отношениях ложится больше дополнительных обязанностей, чем на мужчин. К тому же одинокие женщины гораздо более социально активны и у них больше друзей, чем у холостяков.