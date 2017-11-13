Эксперты назвали главное отличие мужского одиночества от женскогоСегодня в 11:49
- Текст
- Комментарии (2)
Дамы оказались счастливее.
Одиночество не мешает большинству женщин оставаться счастливыми. К такому выводу пришли аналитики британского агентства Mintel. Результаты исследования публикует The Telegraph.
Выяснилось, что 61% одиноких женщин довольны своим положением и не стремятся к отношениям. Среди мужчин статус холостяка устраивает только 49%, передает "Уралинформбюро".
75% представительниц прекрасного пола и 65% представителей сильной половины за последний год даже не пытались завести новые отношения.
Эксперты связывают такие результаты исследования с тем, что на женщин в отношениях ложится больше дополнительных обязанностей, чем на мужчин. К тому же одинокие женщины гораздо более социально активны и у них больше друзей, чем у холостяков.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
В общем-то, почти правильное наблюдение. Почему правильное? По себе могу сказать, были у меня в молодости любовники и не один (последовательно, не параллельно), и мне пришлось кроме своих проблем, связанных с моей семьёй (т.е. мои родители которых я люблю, но есть некоторые сложности в семье) решать и те проблемы, которые на меня взваливали те самые, которые периодически становились "любимым мужчиной". Ох, тяжёлая эта работа из болота тащить бегемота. Я так говорила про них. А когда "мужик с возу" то и мне как-то легче становилось в жизни. И дело даже не в том, что вроде как маячила перспектива бытового обслуживания "его", нет, даже не это. Почему-то на меня взваливались такие его проблемы, которые надо было ему в первую очередь решать по жизни, а он этого не хотел, он просто предпочитал мне скулить про свою жизнь, про свои проблемы, и я должна была во всё это влезать и как-то на это реагировать. Ни от одного из них никакой помощи не видела, они даже и слышать не хотели, что у меня могут быть какие-то проблемы в жизни и что мне нужна от них какая-то помощь. Нет, я и не пыталась им что-то говорить. Один из них говорил так:"А что у тебя может быть?" На это я ему говорила тихо и спокойно: "Ничего" . Но с другой стороны вроде как нужна мужская защита, чтобы он хоть немного защищал бы от других мудаков. Но ведь и этого от них не дождаться, трусят, такое тоже мне знакомо. Вот и получается, что их двух зол выбираешь меньшее и это меньшее зло называется "не замужем"ответить
"75% представительниц прекрасного пола за последний год даже не пытались завести новые отношения."
А зачем их заводить? Они что, типа вместо собачки или кошки? Ну, или для выгула по улицам парочкой? А нафига? Специально отношения заводить глупо, тем более, что если уже если не всё, но многое уже пройдено, зачем опять на те же грабли наступать? Опять всё тоже. те же разговоры, та же муть. Это как один и тот же сериал смотреть несколько раз. И зачем на это тратить нервы и время? А порядочного и надёжного человека специально не ищут, он просто падает с неба, вот так, раз и с неба упал. А если не падает с неба, значит. у неба другие планы и эти небесные предназначения надо исполнять, независимо от того. кто там с неба падает или нет падает.
ПЫСЫ для непонятливых: Когда с неба кто-то падает, это не значит, что вываливается из окна или с самолёта. А то ведь найдутся и такие, кто буквально всё воспринимает и начнут грохаться из окон. А если кто с неба падает, тот всегда бывает в порядке, понятно?ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 20:12
На челябинском складе хранили 200 тысяч доз "синтетики"
Восемь человек задержаны.Сегодня в 20:09
В Екатеринбурге ограбили "РосДеньги"
На Ясной.Сегодня в 19:25
Brexit будет стоить Британии 60 миллиардов евро
Подсчитал Европарламент.Сегодня в 19:05
Михаила Задорнова похоронят рядом с отцом
В Юрмале.Сегодня в 18:46
В Екатеринбург вновь привезли корь
С Украины.Сегодня в 18:44
Екатеринбургские "Маски" дождались своего часа
Их установят 20 ноября.Сегодня в 18:40
Вице-мэр Чебаркуля отделался штрафом за взяточничество
Он заплатит 850 тысяч.Сегодня в 18:37
Автомобилисты Екатеринбурга лишились двух улиц
До декабря.Сегодня в 18:34
Станции сортировки мусора появятся на свердловских полигонах ТКО
Не вошедших в госреестр.Сегодня в 18:28
Тесть вице-губернатора Высокинского отделался "условкой" за хищение 150 миллионов
Из-за срока давности и возраста.Сегодня в 18:26
Ионину нашли замену в свердловском Заксобрании
Среди "старичков".Сегодня в 18:03
Рассыпающуюся школу в екатеринбургском военном городке отдадут мэрии
Решили в ЦВО.Сегодня в 17:57
"Тагильский трамвай" под носом мэрии "прокатал" 450 миллионов
Нарушения нашла Счетная палата.Сегодня в 17:50
Казахстанцы устроят в Омске бэби-бум
Считает кандидат в мэры города.Сегодня в 17:32
Юные футболисты Южного Урала взяли мастер-класс у "Зенита"
И побывали в городе на Неве.
Главные новости
- Сегодня в 18:03Рассыпающуюся школу в екатеринбургском военном городке отдадут мэрии
- Сегодня в 17:22Оправдаться не вышло: Минобрнауки случайно подтвердило планы по выселению студентов
- Сегодня в 16:54Тюменское село стало зоной свиного отчуждения
- Сегодня в 16:352 на 6 не делится: в борьбе за кресла глав свердловских министерств отсеялись кандидаты
- Сегодня в 16:17Бывший замначальника екатеринбургской ИК-2 сел на 6 лет за пытки
Аналитика
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.