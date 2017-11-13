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Эксперты назвали главное отличие мужского одиночества от женскогоСегодня в 11:49

Дамы оказались счастливее.

Одиночество не мешает большинству женщин оставаться счастливыми. К такому выводу пришли аналитики британского агентства Mintel. Результаты исследования публикует The Telegraph.

Выяснилось, что 61% одиноких женщин довольны своим положением и не стремятся к отношениям. Среди мужчин статус холостяка устраивает только 49%, передает "Уралинформбюро".

75% представительниц прекрасного пола и 65% представителей сильной половины за последний год даже не пытались завести новые отношения.

Эксперты связывают такие результаты исследования с тем, что на женщин в отношениях ложится больше дополнительных обязанностей, чем на мужчин. К тому же одинокие женщины гораздо более социально активны и у них больше друзей, чем у холостяков.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
да уж, знакомо такое Сегодня в 13:03

В общем-то, почти правильное наблюдение. Почему правильное? По себе могу сказать, были у меня в молодости любовники и не один (последовательно, не параллельно), и мне пришлось кроме своих проблем, связанных с моей семьёй (т.е. мои родители которых я люблю, но есть некоторые сложности в семье) решать и те проблемы, которые на меня взваливали те самые, которые периодически становились "любимым мужчиной". Ох, тяжёлая эта работа из болота тащить бегемота. Я так говорила про них. А когда "мужик с возу" то и мне как-то легче становилось в жизни. И дело даже не в том, что вроде как маячила перспектива бытового обслуживания "его", нет, даже не это. Почему-то на меня взваливались такие его проблемы, которые надо было ему в первую очередь решать по жизни, а он этого не хотел, он просто предпочитал мне скулить про свою жизнь, про свои проблемы, и я должна была во всё это влезать и как-то на это реагировать. Ни от одного из них никакой помощи не видела, они даже и слышать не хотели, что у меня могут быть какие-то проблемы в жизни и что мне нужна от них какая-то помощь. Нет, я и не пыталась им что-то говорить. Один из них говорил так:"А что у тебя может быть?" На это я ему говорила тихо и спокойно: "Ничего" . Но с другой стороны вроде как нужна мужская защита, чтобы он хоть немного защищал бы от других мудаков. Но ведь и этого от них не дождаться, трусят, такое тоже мне знакомо. Вот и получается, что их двух зол выбираешь меньшее и это меньшее зло называется "не замужем"

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как-то так Сегодня в 13:13

"75% представительниц прекрасного пола за последний год даже не пытались завести новые отношения."

А зачем их заводить? Они что, типа вместо собачки или кошки? Ну, или для выгула по улицам парочкой? А нафига? Специально отношения заводить глупо, тем более, что если уже если не всё, но многое уже пройдено, зачем опять на те же грабли наступать? Опять всё тоже. те же разговоры, та же муть. Это как один и тот же сериал смотреть несколько раз. И зачем на это тратить нервы и время? А порядочного и надёжного человека специально не ищут, он просто падает с неба, вот так, раз и с неба упал. А если не падает с неба, значит. у неба другие планы и эти небесные предназначения надо исполнять, независимо от того. кто там с неба падает или нет падает.

ПЫСЫ для непонятливых: Когда с неба кто-то падает, это не значит, что вываливается из окна или с самолёта. А то ведь найдутся и такие, кто буквально всё воспринимает и начнут грохаться из окон. А если кто с неба падает, тот всегда бывает в порядке, понятно?

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