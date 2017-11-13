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В Камышлове газ пришел в новый микрорайонСегодня в 11:41

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На голубое топливо переходят в переулке Строителей.

Для газификации нового микрорайона в Камышлове построено 1 235 метров газовых сетей низкого давления. Инвестиции АО "ГАЗЭКС" в реализацию проекта составили 7,1 миллиона рублей. Проектирование и строительство сетей реализовано по коллективному обращению граждан, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Приход газа в переулок Строителей житель Камышлова Олег Безродных назвал настоящим подарком судьбы. Договор с АО "ГАЗЭКС" о техприсоединении своего жилья к газораспределительной сети был подписан год назад, и теперь его мечта сбылась. Первый абонент уже прошел инструктаж по правилам безопасного использования газа и включил газовый котел. Если ранее на энергоносители для отопления его дома уходило около 15 тысяч рублей в месяц, то сейчас расходы снизились в три раза.

Как рассказал заместитель начальника Камышловского участка АО "ГАЗЭКС" Денис Турыгин, в целом возможность технологического присоединения к новой газовой сети обеспечена для порядка 400-500 человек. В дальнейшем к сетям возможно подключить дома по соседним улицам Семёнова, Чкалова, Павлика Морозова и Гоголя. Уже проложена сеть по улице Новой. "Варианты закольцовок могут быть разные, главное – чтобы была инициатива со стороны потребителей и возможность перспективных застроек", - отметил Д.Турыгин.

Желающих заключить договор на техприсоединение своего дома к газовым сетям приглашают в офис Камышловского участка АО "ГАЗЭКС" по адресу: улица Северная, 72.

Всего за 2017 год в городе построено 2 километра газовых сетей.

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