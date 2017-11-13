Автоэксперты рассказали об убивающих автомобили присадкахСегодня в 12:29
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Сэкономить не получится.
Автомобильные присадки могут нанести непоправимый вред автомобилю, если пользоваться ими без знания и меры. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные "Комсомольской правдой". Издание провело опрос среди мастеров, занимающихся ремонтом машин, передает "Уралинформбюро".
Самая популярная присадка "стоп-течь радиатора" опасна тем, что большая часть герметика, который должен закупорить щели, остается внутри системы, забивая соты радиатора охлаждения двигателя или печки. Ее использование может привести к необходимости замены радиатора. Поэтому профессионалы рекомендуют пользоваться подобной присадкой только, чтобы доехать до ближайшего СТО.
Присадка для масла, которая, как обещают производители, избавит от дорогостоящего ремонта, может лишь ненадолго размягчить некоторые резиновые уплотнители, сделать их более эластичными. Поэтому, если масло стало подтекать, надо устранять причину, а не надеяться на бюджетное решение проблемы.
Присадки к топливу, позволяющие, по словам производителей, прочистить бак, клапаны, карбюратор, убирать нагар в цилиндрах и так далее, полезны только для новых автомобилей. В машине с пробегом, напротив, такая присадка поднимет всю грязь из бака, что приведет к выводу из строя топливной системы.
Большинство автоэкспертов считают присадки "плацебо". Одобрение некоторых заслужил лишь это анти-гель для дизельного топлива, позволяющий ему не замерзнуть.
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