Опубликована личная переписка царя.

В Интернет выложили личную переписку императора Николая II, а также других членов императорской семьи и приближенных. Уникальные документы размещены на портале "Царская семья", передает "Уралинформбюро".

Организатором проекта стала Русская православная церковь, приурочив создание сайта к 100-летию со дня расстрела царственных страстотерпцев.

На сайте можно найти личные свидетельства членов императорской семьи, к примеру, выдержки из дневника Николая, многие из которых ранее не публиковались в Интернете.

Интернет-пользователи отметили, что авторы проекта вычеркнули из жизни царя балерину Матильду Кшесинскую, опубликовав воспоминания и мысли последнего российского императора лишь с 1894 года: как раз после того, как завершились его романтические отношения со знаменитой танцовщицей Мариинского театра.

Стоит отметить, что взаимоотношения балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II, режиссер Алексей Учитель положил в основу сюжета киноленты "Матильда". Это стало причиной ожесточенных споров: многие россияне, включая высокопоставленных депутатов и чиновников, требовали запретить показ фильма из-за оскорбления чувств верующих, а противники "Матильды" рассылали письма с угрозами о поджогах в российских кинотеатров, которые взяли картину в прокат.

4 сентября житель Ирбита за рулем УАЗа протаранил входную группу екатеринбургского ККТ "Космос". А во время визита Алексея Учителя в Екатеринбург, где он лично представил "Матильду" и встречался со зрителями, из-за сообщения о бомбе эвакуировали кинотеатр "Салют".

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