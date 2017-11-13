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Свыше половины топлива на Урале не соответствует регламентамСегодня в 13:45

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Автомобилисты убедились лично.

В России 40% проб топлива имеют отклонение от норм Технического регламента Таможенного союза. Это выяснилось в ходе открытой проверки качества горючего, проведенной сетью АЗС "Газпромнефть" 9 ноября - на суд экспертов было предоставлено свыше 100 образцов из девяти городов и регионов.

Самыми активными участниками "Топливного класса" стали водители Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени: они привезли в лаборатории более 40% бутылок с бензином и дизтопливом. Также к акции присоединились жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Новосибирска и Красноярска, сообщили "Уралинформбюро" в PR-агентстве "Пресс-Папье".

58% "уральских" проб эксперты признали некондиционными. Чаще всего наблюдалось несоответствие фактического октанового числа заявленному и превышение массовой доли серы – основного параметра, определяющего экологический класс топлива. Опрос участников акции показал, что некачественный бензин в большинстве случаев был приобретен на независимых заправках.

"Несмотря на то, что топливо крупных российских НПЗ по своим характеристикам не уступает европейскому, автомобилисты в нашей стране по-прежнему довольно часто сталкиваются с негативными последствиями использования некачественного топлива. Первая причина – это деятельность недобросовестных продавцов, реализующих технические нефтепродукты или полуфабрикаты под видом моторного топлива. Вторая – это наличие нескольких этапов перевалки при доставке топлива от завода до АЗС, что повышает риски технологических накладок", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Лаборатории" Виктор Чуяков.

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