Если правительство одобрит.

Правительству РФ предложили внедрить в правовой сфере искусственный интеллект. С таким предложением к премьер-министру Дмитрию Медведеву обратился департамент проектной деятельности, сообщает "Уралинформбюро".

Проектный офис правительства подготовил для кабинета министров предложения по цифровизации нормотворчества и правоприменения в России, опираясь на французский опыт. По мнению авторов инициативы, это улучшит бизнес-климат.

"Несовершенство российской правовой и судебной системы является одним из основных препятствий для инвестиций и развития российской экономики. Проблемами российского права в нем названы устаревшее, непрозрачное и избыточное регулирование, возможность неоднозначного толкования правовых норм, затянутые сроки рассмотрения дел и коррупция", - цитирует письмо главы проектного офиса Андрея Слепнева "Коммерсант".

Прежде всего, по мнению экспертов проектного офиса, надлежит провести инвентаризацию и кодификацию законодательства. По результатам этой ревизии правительство разработает общие рекомендации по "качественному нормотворчеству". Неработающие и неэффективные нормы должны быть скорректированы.

Качественные нормативные акты подвергнутся каталогизации в рамках государственных электронных справочно-правовых систем. Эти "электронные кодексы" будут представлять собой "единые нормативные документы, различные части которых принимаются различными уровнями власти в соответствии с их компетенцией".

Ожидается, что в перспективе подобные кодексы станут официальным местом для публикации новых нормативных актов.

Следующий шаг – создание автоматизированной системы поддержки правовых решений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Система должна включать, помимо прочего, сервисы генерации документов по типовым делам. Кроме того, ИИ будет анализировать судебные акты на предмет ошибок и коррупции.

Идеи, связанные с кодификацией, поддерживают в Минюсте, но предупреждают, что перенести французскую систему на российскую землю в неизменном виде не получится.

Также ведомство одобряет задумку по автоматизации нормотворчества с использованием ИИ. Такой шаг, в частности, предусмотрен программой "Цифровая экономика", утвержденной правительством в июле этого года. А в сентябре фонд "Сколково" разработал план мероприятий по нормативно-правовому регулированию дигитализированной экономики, среди которых – создание машиночитаемого языка для нормотворчества и применение ИИ для анализа содержания нормативно-правовых актов.