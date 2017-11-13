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Общественники пожаловались Куйвашеву на нелегальную рекламу в Екатеринбурге Сегодня в 15:32

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Счет идет на тысячи конструкций.

Свердловские общественники обвиняют чиновников в отсутствии контроля за рекламой в Екатеринбурге. С жалобой на МУГИСО участники движения защиты прав потребителей "Гражданский патруль" обратились к главе Среднего Урала Евгению Куйвашеву.

Как пояснили "Уралинформбюро" в организации, счет рекламных конструкций, нелегально установленных на муниципальной земле, идет на тысячи. По данным "Гражданского патруля", афишные стенды стоят в нарушение федерального закона "О рекламе", не обладают необходимыми разрешительными документами, а рекламные носители отсутствуют в схеме размещения рекламных конструкций. К примеру, "афиши-нелегалы" разместились напротив администрации Екатеринбурга у гимназии №9, а также у обоих выходов из метро "Площадь 1905 года".

"Сложилось впечатление, что ситуация абсолютно вышла из под контроля областных чиновников. Почти все афишные стенды на улицах Екатеринбурга имеют нелегальное происхождение. Надеемся, вмешательство главы региона изменит ситуацию. Если мы не в состоянии элементарно привести в порядок улицы, то под вопросом проведение вообще любых международных мероприятий в нашем городе", — прокомментировал ситуацию лидер движения в Екатеринбурге Роман Тихонов.

О рекламном беспределе в Екатеринбурге "Уралинформбюро" писало неоднократно. Агентство выяснило, что многие стенды, предназначенные для предвыборной агитации, незаконно используются под коммерческую рекламу. По результатам проверки прокуратуры главе администрации Железнодорожного района и директору УК "Гранит", ответственной за законность рекламных конструкций, были вынесены представления об устранении нарушения законодательства.

Ранее по теме:
Рекламный беспредел в "А 3" формате
Ответьте, Якоб: чья это реклама?

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