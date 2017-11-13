На "флэшке".

В аэропорту Самарканда задержали узбекистанца, пытавшегося ввезти в страну из Москвы 4 тысячи порнографических фотографий и базу данных столичных проституток.

34-летний мужчина задекларировал лишь незначительную сумму в рублях и гривнах, но нечаянно выдал себя на таможне, пишет Sputnik. В багаже и ручной клади узбекистанца нашли два незадекларированных телефона, нетбук, флэш-карту и технику в заводских упаковках.

На электронном носителе таможенники обнаружили 3 935 постановочных женских фотографий, к которым прилагалась база данных: имена, телефоны и места проживания. Выяснилось, что это сведения о московских проститутках, передает "Уралинформбюро".

По словам мужчины, флэш-карта, нетбук и телефоны принадлежат его супруге, россиянке Анастасии Зяблицевой, чей родной брат Дмитрий, издававший журнал "Флирт", отбывает наказание за организацию проституции в столице.

Стоит напомнить, что 7 июля 2015 году оперативники задержали 37 сотрудников "Флирта" и Зяблицева с супругой по делу об организации проституции. Журнал не просто рекламировал притоны, но и содействовал читателям в получении секс-услуг, устраивая свои публичные дома.