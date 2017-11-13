"Лечение" помогло.

В 2018 году Екатеринбургская агломерация в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" получит из госказны 800 миллионов рублей. Еще 1,26 миллиарда будет направлено из консолидированного бюджета Свердловской области, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Глава свердловского Минтранса Василий Старков отметил, что в федерацию направлена просьба рассмотреть возможность выделить Среднему Уралу в следующем году дополнительные средства.

Планы на 2017 год по приведению в порядок дорог в столице Урала и ее окрестностях были выполнены к 1 ноября. Отремонтировано около 173 километров дорожного полотна: 49 километров федеральных трасс, 47 - местных и более 78 - региональных. Число участков, находящихся в нормативном состоянии, доведено почти до 53%. Число мест концентрации ДТП сократилось с 19 до 13, с городских улиц выведен существенный объем транзитного транспорта.

Затраты на реализацию проекта превысили 2,7 миллиарда рублей. Из госказны было выделено 1,2 миллиарда, 1,45 миллиардами "поделилась" Свердловская область. Еще свыше 81 миллиона рублей было перечислено из бюджета Екатеринбурга.

Отдельно Старков отметил, что существенный вклад в оптимизацию транспортных потоков и снижение загруженности дорожной сети внесли второй пусковой комплекс ЕКАД и отремонтированная дорога от Полевского тракта до Челябинского. Транзитный транспорт, который идет с пермского направления на челябинское и тюменское, был выведен за город.

При подготовке к сезону-2018 активно использовалась обратная связь в уральцами. Десять участков, на которые чаще всего жаловались участники проекта ОНФ "Убитые дороги", включены в программу на следующий год.

"Эта практика вдохновила нас создать собственное мобильное приложение "Монитор-ЕК". Оно позволяет видеть локализацию и концентрацию проблем на карте. Можно выехать, оценить масштабы проблемы и принять необходимые решения. Если это небольшая ямка, то обращение уходит сразу заказчику для ее устранения. Ямку ликвидируют, а обратившемуся направляется фотоотчет. Если участок требует более серьезных работ, то он будет включен в планы дорожных работ на следующий год", – сказал Старков

Ложкой дегтя стала работа некоторых подрядчиков. Например, СУ-196, принадлежащее брату свердловского депутата Армена Карапетяна Рафику, до конца лета так и не приступило к работам на Режевском тракте. Что немудрено - компания попала в реестр недобросовестных поставщиков за плохо сделанную дорогу под Ревдой, о чем "Уралинформбюро" писало ранее.

К 2025 году в нормативное состояние планируется привести более 85% участков свердловских дорог, а число мест концентрации ДТП понизить на 85% относительно уровня 2016 года.