И Татарстану.

Регионы УрФО не попали в число лидеров ежеквартального рейтинга по реализации приоритетного проекта формирования комфортной среды. Верхние строчки рейтинга заняли Татарстан, Чечня и Калужская область, сообщает "Уралинформбюро".

Результаты осеннего рейтинга регионов озвучил глава федерального Минстроя Михаил Мень. Среди критериев рейтинга, по которым оцениваются регионы, — соблюдение сроков принятия нормативной базы, количество форм вовлечения граждан, работа в ГИС ЖКХ, количество завершенных работ по благоустройству.

Результаты предыдущего рейтинга, составленного в июле 2017 года, были также не в пользу субъектов федерации, расположенных на Урале. Так, Курганская область заняла тогда 6 место, набрав 39 баллов , Челябинская — 7-е место, а ХМАО по итогам оказалось лишь на 15-м месте.

Стоит напомнить, что проект "Городская комфортная среда" разработан федеральным Минстроем. В 2017 году на региональные проекты благоустройства из федерального бюджета выделено 20 миллиардов рублей. Две трети средств должны пойти на преображение дворовых пространств, треть — на знаковые объекты благоустройства, объекты городской среды, общественного пространства городов.

Согласно планам ведомства, до конца 2017 года на эти деньги будут благоустроены 2,5 тысячи парков и 15 тысяч дворов в городах России с населением свыше 1000 человек.

Следует напомнить, что на днях на сайте Минстроя РФ была размещена новая методика определения индекса качества городской среды. Она разработана министерством совместно с АИЖК и КБ "Стрелка". По ней будут анализироваться состояние жилья, общественно-деловой инфраструктуры и прилегающие пространства, зеленых территорий, набережных и улиц. Среди критериев оценки — безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, а также современность городской среды.

Одновременно КБ "Стрелка" составляет свой индекс качества городской среды. Его результаты размещены на сайте индекс-городов.рф. Согласно этому рейтингу, Екатеринбург набрал в 2017 году 144 балла из 300 возможных.

По мнению составителей методики, общее состояние городской среды столицы Урала можно оценить как "плохое". Тем не менее Екатеринбург набирает максимальное количество баллов по таким показателям, как безопасность жилья и уличной инфраструктуры, а также экологичность социально-досуговой инфраструктуры.