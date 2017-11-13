На ЧМ-2018.

В Министерстве образования и науки РФ прокомментировали информацию по выселению студентов из общежитий на период проведения ЧМ-2018.

В ответе ведомства на запрос "Интерфакса" говорится о том, что принудительного выселения студентов не ожидается, однако графики обучения и сессий будут скорректированы с соблюдением требований законодательства в сфере образования. Права студентов не пострадают, подчеркнули в Минобрнауки.

Там также добавили, что сотрудников правоохранительных органов, призванных обеспечивать правопорядок на время ЧМ-2018, заселят в пустующие комнаты, которые освободятся в связи с отъездом студентов на каникулы.

"Информация о массовом выселении студентов вузов из общежитий на время проведении ЧМ-2018, распространенная в СМИ, не соответствует действительности", - говорится в сообщении Минобрнауки.

В конце октября прошла информация о том, что студентам екатеринбургских вузов придется уступить свои общежития сотрудникам МВД, которые будут обеспечивать безопасность на ЧМ-2018. Российский студенческий союз даже направил в правительство обращение с просьбой не допустить досрочного выселения учащихся из общежитий в следующем году.

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