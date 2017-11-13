Их установят 20 ноября.

Легендарный монумент "Макси скорби" работы Эрнста Неизвестного будет установлен 20 ноября на территории мемориала жертвам политических репрессий. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Монумент представляет собой две маски, одна из которых смотрит на восток, другая – на запад. Высота скульптуры составляет три метра, общий вес – шесть тонн. Отливкой "Масок" занималась мастерская Ивана Дубровина.

Екатеринбургские "Маски скорби" являются частью одноименного триптиха, созданного Эрнстом Неизвестным в 90-х годах прошлого века. Первая часть этого триптиха была установлена в Магадане в 1996 году. По авторскому замыслу предполагалось поставить "Макси" в трех городах России: Магадане, Воркуте и Екатеринбурге. Гипсовые матрицы для екатеринбургского памятника до 2006 года хранились в запасниках Свердловского художественного комбината, затем были вывезены в Челябинск.

В апреле 2015 года "Маски" вернулись в столицу Урала, однако к отливке их из бронзы мастера приступили только в 2017 году. Как сообщил 13 ноября вице-мэр Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, их установка станет одним из этапов начавшейся в 2015 году реконструкции мемориального комплекса на 12-м километре Ново-Московского тракта. На эти работы из бюджета Свердловской области было выделено 25 миллионов рублей.

Стоит напомнить, что 12-й километр Ново-Московского тракта выбран в качестве площадки для монумента неслучайно. На этом месте в 1937-38 годах в ходе "большого террора" было расстреляно и тайно захоронено свыше 18 тысяч жителей Урала. Впоследствии на этом месте был построен биатлонный комплекс "Динамо".

Останки жертв репрессий впервые были обнаружены в конце 60-х годов прошлого века, однако страшную находку решили не предавать огласке. Официально о захоронениях на Ново-Московском тракте было объявлено лишь в 1989 году. Спустя три года на этом месте был открыт мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий.