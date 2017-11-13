Считает кандидат в мэры города.

Кандидат в мэры Омска Дмитрий Перевальский предложил "завозить" в город мужчин из Северного Казахстана для улучшения демографической ситуации. По словам 44-летнего пенсионера, ключевой проблемой в Омске является предложение "женщине фертильного возраста" патриотического воспитания.

Одним из пунктов своей программы политик назвал разработку "механизма по создания благоприятных условий для формирования здоровой омской семьи", передает "Уралинформбюро".

В частности, Перевальский предлагает устраивать под патронажем департамента молодежной политики тематические дискотеки и вечера быстрых знакомств. Главное – пригласить для этого в Омск мужчин из Северного Казахстана. По мнению кандидата в мэры, это сильно улучшит демографическую ситуацию в городе.

"Женщин в Омске и так значительно больше в абсолютных показателях, и в этом плане их желание завести семью наталкивается на непреодолимую преграду: одни мужчины находятся в местах лишения свободы, другие работают вахтовым методом, другие являются алкоголиками, тунеядцами, наркоманами", – пишет политик.