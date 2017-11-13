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Станции сортировки мусора появятся на свердловских полигонах ТКОСегодня в 18:34

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Не вошедших в госреестр.

Сотни станций по сортировке мусора появятся на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО) Свердловской области. Об этом 13 ноября заявил и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов, передает "Уралинформбюро".

Он подчеркнул, что речь идет о полигонах, не вошедших в Единый государственный реестр размещения отходов: "В Свердловской области около 400 полигонов ТКО, в Единый государственный реестр размещения отходов включено 38 полигонов. Одно из требований включения - размещение вне населенного пункта".

Глава ведомства заявил, что никакой трагедии в этом нет, поскольку оставшиеся полигоны будут использованы как станции перегрузки, станции сортировки и станции временного хранения ТКО.

Он также добавил, что в 2018 году в регионе появятся три региональных оператора, которые займутся вывозом и переработкой твердых бытовых отходов. При этом новая "мусорная" схема, разработанная министерством энергетики и ЖКХ области, может повлечь рост коммунальных тарифов для свердловчан.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", с 2018 года на Среднем Урале будет внедряться сортировка мусора. Управляющие компании обяжут разместить на своих мусорных площадках контейнеры различного цвета для сортировки отходов.

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