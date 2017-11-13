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Рассыпающуюся школу в екатеринбургском военном городке отдадут мэрииСегодня в 18:03

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Решили в ЦВО.

В Екатеринбурге рассыпающуюся на глазах школу №84 военные передадут на баланс мэрии - чиновники нашли общий язык с командованием Центрального военного округа. Об этом в своем "Живом журнале" пишет депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, передает "Уралинформбюро".

В здание на улице Листопадной, 4 капитального ремонта не было более четверти века. Горадминистрация не могла оплатить работы, так как и школа, и земля под ней принадлежат Минобороны РФ.

Теперь, после многолетних бюрократических проволочек, проблему удалось решить. Руководство ЦВО готово передать объект на баланс муниципалитета, если мэрия перенесет ограждение и проведет за свой счет кадастровые работы. Планируется, что все процедуры будут завершены к лету будущего года.

Скандал вокруг единственной в 19-м военном городке школы вспыхнул в середине августа. Тогда стало известно, что воспитанников образовательного учреждения в сентябре ждет дистанционное обучение. За это время учебное здание, состояние которого достаточно плачевное, планировалось мало-мальски подлатать.

Родители учеников давно "выбивали" ремонт. Весной они даже направили письмо президенту РФ Владимиру Путину.

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