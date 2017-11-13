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Автомобилисты Екатеринбурга лишились двух улицСегодня в 18:37

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До декабря.

Мэрия Екатеринбурга объявила о закрытии для автомобильного движения двух улиц города: Менжинского и Цвиллинга. Причина — ремонт и строительство сетей инженерного и технического обеспечения, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Улицу Менжинского на участке от дома №1 до улицы Сулимова закроют уже сегодня, передает "Уралинформбюро". Движение по ней возобновится 5 декабря. Улица Цвиллинга будет недоступная для транспорта с 15 ноября по 15 декабря.

Следует уточнить, что движение на Цвиллинга будет перекрыто не по всей протяженности улицы, а на небольшом участке между домами №53 и №38 по улице Машинной. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Циолковского, Белинского, дублеру улицы Машинной и переулку Переходному.

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