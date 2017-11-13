В Екатеринбург вновь привезли корьСегодня в 18:46
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С Украины.
"Коревая" паника охватившая екатеринбургские родительские форумы в начале ноября оказалась небеспочвенной. В городе с конца октября 2017 года зафиксировано два случая данного заболевания.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Роспотребназдора по Свердловской области, инфекцию с Украины привезла непривитая женщина. "Непонимание серьезности ситуации со стороны заболевшей – сокрытие информации о лицах, контактировавших с ней – не позволило своевременно привить от кори контактных лиц и в результате привело к заболеванию корью одного из них", - отметили санврачи.
По месту проживания заболевших проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе иммунизация против кори их ближайшего окружения. По эпидемическим показаниям вакцину ставят всем, находившимся в контакте, без возрастных ограничений – непривитым и не болевшим, привитым однократно, а также не имеющим документального подтверждения вакцинации.
"Гуляли сейчас с сыном на детплощадке мамы сказали звонят из поликлиники зовут ставить срочно прививки от кори. Медсестра им говорит вспышка в городе", - делятся на форумах екатеринбурженки, с ужасом вспоминая прошлогодние мытарства.
В ноябре 2016 года в Екатеринбурге был объявлен карантин по кори: непривитых детей и педагогов не пускали на занятия и работу. Под угрозой срыва оказалось проведение новогодних мероприятий. В целом по Свердловской области привезенную из Украины инфекцию подхватили 79 человек.
Единственной возможной профилактикой кори, передающейся воздушно-капельным путем, врачи называют вакцинацию. Поставить прививку можно во всех взрослых и детских поликлиниках по месту жительства или работы.
Корь характеризуется высокой температурой (до 40,5 градуса), воспалением слизистых, конъюнктивитом и специфической пятнистой сыпью. Заболевание страшно такими осложнениями, как энцефалит, менингит, поражение, зрительного и слухового нервов, отит, стоматит, гепатит и другие.
При появлении первых признаков заражения корью необходимо остаться дома, ограничить контакты и срочно вызвать врача.
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