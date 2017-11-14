Ким Чен Ын ждет в гости: КНДР упрощает выдачу виз россиянамСегодня в 08:20
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На Новый год.
Получить северокорейскую визу российские туристы смогут всего за пару дней. Об упрощении процедуры оформления документов со ссылкой на туристическую компанию NKorean пишет "Интерфакс". Правда, речь идет только о посещении страны на Новый год.
"Срок рассмотрения заявок на посещение страны в новогодние праздники может занять всего 1-2 дня. При этом год назад получение виз для граждан России занимало в среднем 20 дней", - гласит сообщение туроператора.
Стоит отметить, что попасть в Северную Корею можно только через туристическую фирму. При этом в стране существует ряд правил, которые туристам не следует нарушать, - например, фотографировать государственные объекты или долго разговаривать с местными жителями, передает "Уралинформбюро".
В NKorean отмечают, что сегодня можно забронировать более десятка туров в КНДР, среди которых есть даже горнолыжные варианты.
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