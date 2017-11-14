Область накрыло снегом.

В южных районах Челябинской области и горнозаводской зоне идут снегопады. Региональное УГИБДД просит водителей воздержаться от поездок в этом направлении.

"При таких погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью увеличивается тормозной путь, что ведет к повышенному риску совершения ДТП", - пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ведомства.

В настоящее время на все дороги области выведены дополнительные наряды ДПС - для надзора за движением и помощи автомобилистам.