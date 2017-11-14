Государство будет выплачивать россиянам алиментыСегодня в 09:59
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Пока нерадивый родитель в розыске.
Россияне смогут претендовать на пособие по потере кормильца от государства. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве" подготовили депутаты Госдумы РФ. Документ рекомендован к принятию в первом чтении комитетом по госстроительству и законодательству, сообщают "Известия".
Государство возьмет на себя выплату алиментов в том случае, если розыск неплательщика не принес результатов в течение года, и он был признан безвестно отсутствующим. Решение об этом будет принимать суд на основании материалов службы судебных приставов, передает "Уралинформбюро".
Сегодня суд может принять соответствующее решение, только если розыском должника занималась полиция. Однако сотрудники правоохраны зачастую отказываются это делать, ссылаясь на то, что это функции ФСПП. Отмечается, что в 2016 году добиться подобного решения в судах пытались 89 взыскателей, однако удовлетворены были только 62 заявления.
По мнению экспертов, инициатива защитит интересы тех детей, один из родителей которых отказывается выплачивать алименты. В том случае, если пропавший родитель найдется, к нему возвращаются обязанности по уплате алиментов. Более того, государство вправе взыскать с него сумму уже выплаченного пособия.
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